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Yıldırım'dan bomba seçim hilesi açıklaması

Yıldırım'dan bomba seçim hilesi açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerinde yapılan sandık hilesini anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerinde yapılan sandık hilesini anlattı. Yıldırım, sandık kurulları tarafından bazı seçmenlere büyükşehir oy pusulalarının bilinçli olarak verilmediğini söyledi.

Binali Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldiği sohbetin sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalar yaptığı paylaşıma "Vatandaşlarımız sordu, bizler de cevapladık. Akıllarında kalan soruları gidermek için yapılan usulsüzlükleri tane tane anlattık. 23 Haziran için bıkmadan usanmadan tüm merak edilenleri anlatmaya devam edeceğiz. Her şey güzel İstanbul'un akıbeti için" notunu ekledi.

"Büyükşehir pusulasını vermiyor"

Binali Yıldırım seçim günü yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Seçim günü olan en büyük şey, hile veya yolsuzluk; üç pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Hepsini değil. Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor. İki tane veriyor" dedi.

Örnek vererek açıkladı

Sözlerine devam eden Binali Yıldırım, "Bunu nereden anlıyoruz yani nereden biliyorsun? O gün gelen şikayetlerden, o gün bize şikayet edenler oldu. Müdahale ettik. Bilebildiklerimizi düzelttirdik. Şimdi sandıklar kapanıyor. 100 tane oy pusulası olması lazım. Diyelim ki o sandıkta 300 veya 350... 300 tane oy pusulası var. 250 tanesi oy kullanmış, bu 250'nin 240 tanesi de geçerli. 10 tanesi de geçersiz. Geriye kaç tane boş oy pusulası kalması lazım 50 tane değil mi? Sayıyorlar 60 çıkıyor, 65 çıkıyor. Peki, nasıl oluyor bu? O gündüz vermedikleri oy pusulaları fazla çıkıyor. Bu sefer fazla düzeltmeleri lazım. Düzeltmeden de sandığı teslim edemiyorlar, torbayı. Ne yapıyorlar? Aralarında diyorlar ki biz bu torbayı teslim edemeyiz. Boşlardan fazla olanları ayırıp iptallerin içine koyuyorlar. Böylece torbayı bağlayıp gönderiyorlar. Şimdi iptalleri tekrar sayınca çoğu boş çıkıyor. İptal oy niye boş çıksın? Adam ya üç tanesine kızar hepsine basar veya oraya bir yazı yazar, şey yapar iptale götürür" ifadeleri kullandı.

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