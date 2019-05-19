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Kılıçdaroğlu: Tatil yok, sandığa gideceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası konuştu. Kılıçdaroğlu, 23 Haziran için "Tatil yok, sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da MYK sonrası yaptığı açıklamada, "Tatil yok, sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız" dedi. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı siyasi partilerin genel başkanlarını arayarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da MYK sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kapalı kapılar ardında adaletin terazisiyle oynadılar. Adaletin terazisini yeniden düzgün hale getirmek milletin iradesine bağlı. Tatil yok, sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı haklı olduğu koltuğa oturtacağız. Sandığa gideceğiz ve demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Milli iradeye yapılan darbeye dur dememiz gerekiyor." 

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs telefonu

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla aradı. 

Görüşmede, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını yaşamanın onur ve mutluluğunu paylaşan Kılıçdaroğlu, Buldan, Uysal ve Baş'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 

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