Akhisarspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Taraftarı karşısında Süper Lig'deki son maçına çıkan Akhisarspor'un golleri Regattin ve Manu'dan gelirken, Kayserispor'un gollerini Kravets ve Gyan kaydetti.
Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, 33. hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
37. dakikada Regattin golüyle devreye 1-0 önde giren Akhisarspor, 61'de Kravets'i durduramayınca skora denge geldi.
70. dakikada oyuna giren Elvis Manu, 80. dakikada şık bir golle Akhisar'ı yeniden öne geçirdi.
Maçın sonucu belirlyen gol ise 90+3. dakikada geldi.
Kucher'in vuruşunda Gyan'a da çarpan top ağlarla buluşunca zorlu mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Akhisarspor 26 puana yükselirken İstikbal Mobilya Kayserispor puanını 41'e yükseldi.