Binali Yıldırım'dan 15 Temmuz hatırlatması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, şehitlerin ve gazilerin kıymetini bilmeyenlerin İstanbul'un kıymetini bilmeyeceklerini söyledi. Yıldırım, "Gözümüzü budaktan sakındığımız gibi İstanbul'u da sakınmalıyız" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Derneği’nin Yenikapı etkinlik alanında düzenlediği iftara katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'a vurgu yaptı, darbecilerin İstanbul'a göz diktiğini söyledi.

Binali Yıldırım yaptığı konuşmada şehitlerin ülkenin şeref madalyaları, vatanın tabu belgeleri olduğunu söyledi. Malazgirt'te Alparslan'ın askerleri gibi 15 Temmuz'da milletin bu ülkeyi savunmak için sokağa indiğini söyleyen Yıldırım şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz bizlerin şeref madalyasıdır, vatanımızın tabu belgesidir. Tıpkı Malazgirt'te Alparslan'ın askerleri gibi Peygamberimizin müjdesine nail olmak için 566 yıl önce İstanbul surlarına dayanan Fatih'in askerleri gibi. 100 yıl önce Samsun'dan milli mücadele ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal'in askerleri gibi. 15 Temmuz şehitlerimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inin meydanlara çağrısına uyarak ülkemizi esaret altına girmekten kurtardınız. Şanlı yiğitlerimiz o gece gösterdikleri kahramanlıkla ordu millet el ele olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Değerli kardeşlerim şehitlerimiz Peygamberimizin komşusudur. Allah bizlere de şehitlerimizin komşusu olmayı nasip eylesin. Türkiye yer yüzünde bütün mazlumlara kucak açan bir ülkedir. Müslümanların en güçlü kalesidir. Hepimiz bu kaleyi korumakla mesulüz. Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalı hainlere fırsat vermemeliyiz. Bunun için ihtiyacımız olan birliktir beraberliktir kardeşliktir. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, iri olacağı, diri olacağız birlikte Türkiye olacağız değerli kardeşlerim. Bu şehir müjdelenmiş olan İstanbul, şehitliğin gaziliğin değerini bilmeyenler bu kadim şehrin de değerini bilemezler. Gözümüzü budaktan sakınır gibi İstanbul'u da sakınmalıyız. Çünkü burası kültürümüzün medeniyetimizin başkenti. Şehitlerimiz gazilerimiz gibi şahsımda 15 Temmuz'da İstanbul'daydım. İstanbul şehitler köprüsünden hemen geçtikten sonra alçaklar köprüyü tutmuştu."