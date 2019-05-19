Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama
Galatasaray'ın şampiyon olmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden sarı kırmızılı camiayı tebrik etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru'nun golleriyle Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden sarı kırmızılı kulübün şampiyonluğunu kutladı.
Erdoğan "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum" ifadelerini kullandı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Mayıs 2019
Tebrikler @GalatasaraySK pic.twitter.com/HgZVeRO0YX