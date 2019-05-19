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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama

Galatasaray'ın şampiyon olmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden sarı kırmızılı camiayı tebrik etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru'nun golleriyle Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden sarı kırmızılı kulübün şampiyonluğunu kutladı.  

Erdoğan "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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