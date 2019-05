Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı

Ligin 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sosyal medyadan şampiyonluk paylaşımı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir paylaşım geldi.

Terim kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig puan durumu tablosunu paylaşırken, "Look at the tabela (Tabelaya bak)" yazdı.

Tecrübeli teknik adamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Fatih Terim'in o paylaşımı: