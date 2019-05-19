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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.

ABD, personeline çekilme talimatı vermişti

Öte yandan, saldırının ABD tarafından yapılan uyarıların ardından gelmesi dikkat çekti.

Birkaç gün önce, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Irak Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğundaki vize işlemlerini geçici bir süre için askıya aldığını ve ülkede acil olarak görev yapmayan personelin ABD'ye dönüşü için ulaşım imkanının en kısa sürede sağlanacağı belirtilmişti.

"Irak'ın içinde yer alan ABD'li iş yerlerinden uzak durun" denilen açıklamada, güncel bilgiler için yerel basının izlenmesi tavsiyesi de yapılmıştı.

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