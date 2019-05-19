Galatasaray Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyon oldu. Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray, 22'nci lig şampiyonluğunu elde etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray... Zirvenin kader maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Cimbom, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak bitime 1 hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir'i umutlandıran gol 17'de Bajic'ten gelirken Galatasaray, 47'de Feghouli ve 64'te Onyekuru'nun golleriyle mutlu sona ulaştı.

Galatasaray taraftarının da desteğiyle maça etkili başlasa da golü bulan taraf Medipol Başakşehir oldu. Dakikalar 17'yi gösterirken sol kanattan harika hareketlerle çizgiye inen Elia'nın ortasında kafayı vuran Bajic, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Öte yandan bu gol, Galatasaray'ın bu sezon yediği ilk kafa golü oldu.

Emre Belözoğlu sakatlandı

29. dakikada sakatlanan Emre Belözoğlu, kenara gelmek zorunda kalırken bu dakikadan sonra orta saha üstünlüğü Galatasaray'a geçti. Zaman zaman gerginleşen ilk yarıda başka gol olmayınca Başakşehir soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Galatasaray fırtınası

İkinci yarıya Donk - Selçuk değişikliğiyle giren Galatasaray, golü de çok çabuk buldu. 47. dakikada önce kafayla kaleyi deneyen Feghouli'nin topu direkten geri gelirken, dönen topa da harika bir röveşata çıkaran Cezayirli yıldız skora dengeyi getirdi.

Aslan 3 attı 1 saydı

İlerleyen dakikalar ise ilginç anlara sahne oldu. 55. dakikada Belhanda'nın attığı gol, öncesinde Diagne'nin elle oynadığı gerekçesiyle sayılmadı. 62. dakikada bu kez Onyekuru topu ağlara gönderse de bu kez de ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Onyekuru, yine topu ağlara gönderdi ve Galatasaray dev maçta 2-1 öne geçti. 75'te 3. gole de çok yaklaşan Cimbom'da Selçuk İnan'ın frikiği direkten döndü.

Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala tribüne gönderildi

Galatasaray-Başakşehir mücadelesi 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile devam ederken, yedek kulübeleri birbirine girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın 78. dakikasında Medipol Başakşehir Yardımcı antrenörü Orhan Ak ile tartışma yaşadı. Yaşanan olayların ardından Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş ile Ümit Davala Medipol Başakşehir’de ise yardımcı antrenör Orhan Ak hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderildi.

İlerleyen dakikalarda Adebayor ve Robinho'nun da oyuna girişiyle beraberlik golü için vites yükselten Medipol Başakşehir'in çabaları sonuçsuz kalırken, savunmada hata yapmayan Galatasaray maçı 2-1 kazanarak 22. şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY: 2 - 1 :MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Selçuk İnan), Fernando, Feghouli (Dk. 90+2 Linnes), Belhanda, Onyekuru, Diagne (Dk. 85 Semih Kaya)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 29 Mossoro), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Adebayor), Elia, Bajic (Dk. 81 Robinho)

GOLLER: Dk. 47 Feghouli, Dk. 64 Onyekuru (Galatasaray) - Dk. 17 Bajic (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Marcao, İsmail Çipe (Yedek kulübesinde), Onyekuru, Selçuk İnan (Galatasaray) - Bajic, Adebayor (Yedek kulübesinde), Mossoro (Medipol Başakşehir)