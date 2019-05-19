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Ersun Yanal'ın "Şampiyonluktan ettik" öngörüsü tutmadı

Ersun Yanal'ın "Şampiyonluktan ettik" öngörüsü tutmadı

Galatasaray şampiyon olunca Ersun Yanal'ın, "Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözleri akıllara geldi. Ersun Yanal'ın yaptığı iddialı açıklama çok konuşulmuştu.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i mağlup ederek 2018/2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-kırmızılılar ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Galatasaray'ın mutlaka kazanması gereken mücadele 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe ezeli rakibine çelme takmıştı.

"Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik"

Ersun Yanal'ın maç sonu yaptığı iddialı açıklama ise çok konuşulmuştu. Yanal, "Her ne olursa olsun bugün belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik. Önemli bir puandı" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Galatasaray, sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyon oldu ve Ersun Yanal'ın öngörüsünü yıktı.

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