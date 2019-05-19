Aslantepe'de futbol şöleni 19 Mayıs coşkusu
Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakada Türk Telekom Stadyumu hınca hınç doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, bir grup Medipol Başakşehir taraftarı da deplasman tribününden takımını destekledi.
Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda tüm tribünlere Türk bayrağı bıraktı.
Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca "Atam izindeyiz", "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun", "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" ve "Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartları tribünde açtı.
Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Emre Akbaba'yı unutmadı.
Taraftarlar, maç öncesi Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulunurken, "Geçmiş olsun Emre Akbaba" yazılı bir pankart açtı.