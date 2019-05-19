Aslantepe'de futbol şöleni 19 Mayıs coşkusu

Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca "Atam izindeyiz", "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun", "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" ve "Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartları tribünde açtı.