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Fatih Terim geldikten sonra Şenol Güneş şampiyon olamadı

Fatih Terim geldikten sonra Şenol Güneş şampiyon olamadı

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birçok hocasına üstünlük sağlayan Şenol Güneş, Fatih Terim'in gelişinin ardından düşüşe geçti. Güneş, siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta 4 sezon geçiren Şenol Güneş, ilk 2 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu 2 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'da çalışan hocalara üstünlük kuran ve adeta görevlerine son verilmesinde başrol oynayan Güneş, Terim'in gelişiyle aynı sonu kendisi yaşadı.

Güneş, siyah-beyazlı ekipte görev yaparken aynı dönemde sarı-kırmızılı takım Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink ve Tudor'u göreve getirip ardından yollarını ayırdı. Bu dönemde sarı-lacivertliler ise Pereira, Advocaat, Aykut Kocaman, Cocu ve Koeman'la çalıştı. Galatasaray son olarak Fatih Terim'le, Fenerbahçe ise Ersun Yanal'la anlaştı.

Fatih Terim, 21 Aralık 2017 yılında Galatasaray'ın başına geçti. Tecrübeli teknik adam geçen yıl sarı-kırmızılı takımı şampiyon yaptıktan sonra bu yıl da aynı başarıyı gösterdi. 

65 yaşındaki teknik adam göreve geldikten sonra Şenol Güneş kupa kazanamadı ve başarısız geçen 2 yılın ardından siyah-beyazlı ekiple yolun sonuna geldi. 

A Milli Takım'la anlaşan Güneş, gelecek sezon Beşiktaş'ın başında olmayacak. Birçok hocayı gönderen Güneş, bu kez aynı sonu Fatih Terim'in elinden kendisi yaşadı.

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