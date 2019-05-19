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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızıya boyandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızıya boyandı

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında elde ettiği galibiyetin ardından şampiyonluğunu ilan etmesi şerefine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.

Galatasaray evinde ağırladığı Başakşehir'i 2-1 yenerek ligdeki 22'inci şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk kutlamalarında bir klasik haline gelen köprü ışıklarının şampiyon takımın renklerine bürünmesi, maçın hemen ardından akşam saatlerinde gerçekleşti.

Şampiyonluğun bir diğer klasiklerinden olan köprüye bayrak asma işlemi henüz yapılmasa da maçın ardından Galatasaray'ın şampiyonluğunun kesinleşmesi üzerine boğazın iki yakasını bir araya getiren15 Temmuz Şehitler Köprüsünün aydınlatma ışıkları sarı kırmızı renklerde yakıldı.

Bayrak bekleniyor

Kutlamalar tüm hızıyla devam ederken köprülerdeki ışıkların sarı kırmızı olarak yakılmasının ardından taraftarlar bayrak asma işleminin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor.

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