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Anadolu Efes Euroleague ikincisi oldu

Anadolu Efes Euroleague ikincisi oldu

Turkish Airlines EuroLeague Final Four Finali'nde temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olarak 2018-19 sezonunu ikincilikle noktaladı ve ilk kez yükseldiği final sonucunda tarihinde EuroLeague'deki en iyi derecesini elde etti.

THY Euroleague'de sezona damga vuran temsilcimiz Anadolu Efes, Final Four finalinde CSKA Moskova'ya 83-91 yenildi ve tarihinde ilk kez THY Eurolague şampiyonu olma şansını kaçırarak sezonu Avrupa ikinciliğiyle tamamladı. 

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Rus ekibi CSKA Moskova olurken ilk çeyreği de 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz Anadolu Efes farkı 2 sayıya düşürerek devre arasına 42-44 geride girdi. 3. çeyrekte öne de geçmeyi başaran Anadolu Efes çeyreğin sonunda üstünlüğünü koruyamadı ve 62-68'le son çeyreğe girildi. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyreğin ilk bölümünde temsilcimiz farkın artmasına izin vermezken, çeyreğin sonunda oyunda üstünlüğü eline alan CSKA Moskova farkı korudu ve maçı 83-91 kazanarak THY Euroleague'de 8. şampiyonluğunu elde etti.

Final Four'un MVP ödülü, 20 sayı, 5 ribaund, 1 asistle oynayan Will Clyburn seçildi.

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