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Trump'tan tehlikeli çıkış: İran'ın sonu olur

Trump'tan tehlikeli çıkış: İran'ın sonu olur

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sürüyor. Trump, İran'ı ABD'yi tehdit etmemesi için uyararak, Twitter'dan "İran savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmen sonu olur" mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit ederek, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur." ifadesini kullandı.
Trump, Twitter hesabından İran'la gerilimi artırabilecek bir açıklama daha yaptı.

Donald Trump, açıklamasında, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi asla tehdit etme!" şeklinde ifadelere yer verdi.

ABD-İRAN gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.

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