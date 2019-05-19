Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da "Gençler ve Sporcular İftar" programında konuştu. Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye davamıza sedakatle hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da 'gençler ve sporcularla iftar' programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken, ülkemizin aydınlık geleceğini görüyorum.

40 yıllık siyasi hayatımızın her safasında size daha huzurlu bir Türkiye bırakmak için mücadele ettik.

Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik. 82 milyonunu kardeşliği ve muhabbetini de büyüttük.

Sevgili gençler bugün gururluyuz, mutluyuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Mazimizden ilham alarak daha sağlam bir şekilde geleceğimizi inşa etmekten bahsediyoruz. Özellikle sporcu gençlere bir tavsiyem var, önümüzdeki olimpiyatlarda artık sizden olimpiyat madalyaları bekliyoruz.

Anadolu kapılarını milletimize açan 'Malazgirt' destanını işte bu yüzden tekrar kutluyoruz. Asrın en büyük zaferlerinin bir bir yazıldığı Çanakkale Şehitliğimizi bu hassasiyetle bakımsızlıktan kurtardık. Bugün de tarih şuurumuzun bir göstergesi olarak buradayız.

Buradaki her bir kardeşimin kutlu bir emanet gibi 19 Mayıs'ta verilen mesajı gelecek kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum. Unutmayın, her milletin bir hedefi, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak, bu milleti liderliğe taşımaktır.

Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğe dair inancı 82 milyonun tüm fertlerine kazandırdık. Şayet bugün dünya 5'ten büyüktür gerçeğini cesaretle dile getiren bir Türkiye varsa, bu hepimizin ortak başarısıdır."