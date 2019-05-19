Ortaya çıktı! Burcu Özberk Fenerbahçeli sporcuyla aşk yaşıyor!
Oyuncu Burcu Özberk, büyük aşkını spor camiasında buldu. Özberk, iki aydır Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Ulaş Kıyak ile birlikte.
Oyuncu Burcu Özberk, baharı yeni bir aşkla karşıladı. Ünlü oyuncu, Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın 37 yaşındaki pasörü Ulaş Kıyak ile görüşmeye başladı.
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Çiftin yaklaşık iki aydır birlikte olduğu ortaya çıktı.
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Duyulmasını istemiyorlar
Sarı lacivertli sporcu ile 29 yaşındaki oyuncunun, henüz çok yeni olduğu için bu birlikteliğin duyulmasını istemediği...
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O nedenle popüler mekanlardan uzak durduğu da gelen haberler arasında.
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