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Adana’da FETÖ/PDY operasyonu

Adana’da FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütüne İzmir’de eleman kazandırmaya çalıştığı iddiasıyla aranan şüpheli Adana’da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) İzmir’de eleman kazandırmaya çalıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Adana’da yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İzmir’de FETÖ/PDY’ye eleman kazandırmaya çalıştığı ve bu elemanlardan sorumlu olduğu iddiasıyla aranan Mesut R’nin Adana’da gizlendiğini belirledi.

Polis, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki eve düzenlenen operasyonla şüpheli Mesut R’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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