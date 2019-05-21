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Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Mircea Lucescu, Rumen basınına yaptığı açıklamada "Somut hiçbir şey yok. Beşiktaş'a gitmiyorum.'' dedi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine yeni sezonda teknik direktör adaylarından birisi olan ve son olarak Galatasaray - Başakşehir maçını statta izleyen Mircea Lucescu, Rumen basınına Beşiktaş'la ilgili haberler hakkında konuştu. 

"Somut hiçbir şey yok. Beşiktaş'a gitmiyorum''
Lucescu, Rumen basınına yaptığı açıklamada "Somut hiçbir şey yok. Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu an Türkiye'deyim ve son olarak Galatasaray - Başakşehir şampiyonluk maçını izledim." ifadelerini kullandı. 

Diğer adaylar Avcı ve Yalçın
Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından diğer isimler ise Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın. Lucescu'nun olmaması halinde Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gelme olasılığı bir hayli yüksek.
 

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