"Bi'Fikri" gelen gençlere Turkcell desteği

Turkcell'in gençlere özel tekliflerin yanı sıra eğitim ve kariyer destekleri sunduğu GNÇ uygulaması, "Bi'Fikir" yarışmasıyla gençlerin girişimci ruhunu ortaya çıkarıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GNÇ, geleceğin dünyasını tasarlayacak gençlerin, yeteneklerini ortaya çıkaracak bir yarışma düzenliyor.

Turkcell yaratıcı fikirleri bekliyor

GNÇ uygulaması, "Bi'Fikir" yarışmasıyla gençlerin girişimci ruhunu ortaya çıkarıyor. Mobil oyunlar ve uygulamalar hakkında Bi'Fikri olan gençler, formalitelere takılmadan bir videoda anlattıkları fikirlerini GNÇ uygulamasına yükleyerek yarışmaya başvuruyor.

15-25 yaş arasındaki tüm gençlerin ister bireysel ister ekip halinde katılabileceği "Bi'Fikir" yarışması, mobil oyunlar ve uygulamalar hakkında yaratıcı fikri olan gençleri bekliyor.

Turkcell'de staj imkanı

Yarışmanın değerlendirme aşamasını geçen gençler ve takımlar, büyük final hazırlığında online eğitimler ve mentor desteği de alacak. GNÇ'li gençler, büyük finalde, parlak fikirlerini hackathon'da hayata geçirebilecek. Geliştirilen fikirler, jüriye sunulacak ve en iyi 3 fikir seçilecek.

Başvurular 31 Mayıs'a kadar

31 Mayıs'a kadar tek başına ya da 3 kişiye kadar ekiple başvuru yapılabilen "Bi'Fikir" yarışmasında, birinci 25 bin lira, ikinci 10 bin lira, üçüncü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek. Dereceye giren gençler ayrıca Turkcell'de staj yapma fırsatı kazanacak.