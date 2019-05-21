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Aşağı yönlü seyir kalıcı olmadı! İşte dolarda son durum

Aşağı yönlü seyir kalıcı olmadı! İşte dolarda son durum

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyir dün TL'ye de yansırken, dolar/TL'de bir miktar aşağı yönlü hareket gözlenmişti. Dolar kuru güne 6.05 seviyesinin altında başladı.

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 6.0323/6.0355 seviyesinde işlem gördü.

Dolarda son durum

Gerekçeli karar açıklanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonunda yaptığı açıklamada, “Şu anda Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Zannediyorum Pazartesi filan da beklenen o ki gerekçeli karar da açıklanacak” demişti.

6 seviyesinin altını test etse de kalıcı olamadı

İstanbul seçimlerinin tekrarı kararı ardından kuvvetlenen satış baskısı ile dolar/TL önceki hafta 6.24’lü seviyelere yükseldi. TCMB’nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ve kamu bankalarının döviz satışlarıyla yönünü aşağı çevirerek 6 seviyesinin altını test etse de dolar/TL kalıcı olamadı.

"Realize oynaklık düşük seyrediyor"

Dolar/TL’de yukarı yönlü harekette biraz momentum kaybı olduğunu söyleyen bir bankacı, "Realize oynaklık düşük seyrediyor, bu da TL’ye bir miktar olumlu yansıyor. Öte yandan yurt dışında gelişmekte olan piyasalar cephesinde de olumlu bir fiyatlama var. Genel olarak sakin bir hafta, düşük oynaklık gelişmekte olan piyasalara yarıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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