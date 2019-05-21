Nusret'ten altın kaplama hamburger! Sosyal medya yıkıldı

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Sosyal medya yıkıldı

Nusret Gökçe'nin altın kaplama hamburger videosu sosyal medyayı salladı.

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 1

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret, Dubai, Miami ve New York'taki restoranlarında altın kaplama etleri zengin müşterilerine özel servis yapıyor. Nusret bu defa ise altın kaplama hamburger yaptı.

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Nusret'ten altın kaplama hamburger! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 2

Altın tozuyla hamburger

Hamburger köftesini ve içindeki peyniri altın tozuna bulayıp pişiren Nusret, ekmeği de altına buladı.

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Nusret'ten altın kaplama hamburger! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 3

Sosyal medyada olay oldu

Nusret'in altın kaplama hamburger videosu kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

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Nusret'ten altın kaplama hamburger! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 4

Bir hamburger 300 dolar

Nusret, özel hamburgerinin fiyatının ise 300 dolar olduğunu da paylaşımına yazdı.

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