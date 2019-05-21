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Erzurum'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor

Erzurum'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor

Kış mevsiminin en yoğun şekilde yaşandığı şehirlerden birisi olan Erzurum’da yüksek kesimlerde kış mevsimi yaşanırken merkezde ise yaz iyiden iyiye kendini hissettiriyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük pistlerinden birine sahip olan Palandöken Dağı'nda kış mevsimi bitmedi. Türkiye'deki en uzun kayak sezonuna sahip olan Palandöken'de karlar Mayıs ayının ortasında olunmasına rağmen yeni yeni erimeye başladı.

Erzurum'un merkezinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar kar birikintilerinin bittiği noktaya araçlarla gelerek her iki mevsimin birleştiği noktada fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf çekilmeye gelen öğrenciler her iki mevsimi yaşadıkları için şaşkın olduklarını ifade etti. Ayrıca havadan görüntülenen Palandöken Dağı ve Erzurum ihtişamıyla göz kamaştırıyor. 

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