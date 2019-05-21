Ersun Yanal onay verirse Milan'dan Fener'e gelecek

Fenerbahçe'ye Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata önerildi. Ersun Yanal onay verirse Zapata yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerde, ortaya atılan son isim Milan'ın tecrübeli Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata oldu.

Sabah'ın haberine göre; sezon sonu İtalyan kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Zapata, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Bu teklif yönetim tarafından teknik heyete iletildi.

Yanal onay verirse transfer edilecek

Sarı-lacivertli takımın scout ekibi, oyuncunun son sezon performansını mercek altına aldı. Zapata'yla ilgili maç izleme ve analiz çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik heyetten gelecek rapora göre bu transfere karar verecek. Yanal ve ekibi onay verirse Zapata Fenerbahçe forması giyecek.

1 Temmuz'da serbest

Ocak ayına kadar çoğunlukla 11'de yer bulan Kolombiyalı, bu süreçte yaşadığı sakatlık sonrası A takıma geri dönemedi ve yerini kaptırdı. Milan Zapata ile sözleşme uzatmayacak ve oyuncu 1 Temmuz'da serbest.