Bakan Süleyman Soylu'dan çarpıcı seçim açıklaması: Tahammül edemem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul şehirlerden bir şehir değil. Bugün küresel güç merkezi olmaya aday bir şehir. Ya küresel güç merkezi olacak ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Ben arka bahçe olmuş bir İstanbul’a tahammül edemem" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sahur programında buluştu.

Soylu, Ramazanın İstanbul'da bir başka güzel olduğunu ifade ederek, İstanbul’un Ramazanın en mükemmel yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu kaydederek, yenilenen İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''Ben arka bahçe olmuş bir İstanbul’a tahammül edemem''

Soylu şunları söyledi;

İstanbul şehirlerden bir şehir değil. Bugün küresel güç merkezi olmaya aday bir şehir. Ya küresel güç merkezi olacak ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Ben arka bahçe olmuş bir İstanbul’a tahammül edemem. Kim ederse eder. Bu kadar açık ve net. İstanbul’da çok önemli bir altyapı oluştu, bunun devam etmesi gerek.

''İki adayı karşılaştırın''

İki aday var, bunu karşılaştırın. Biri 17 yıldan beri yaptıkları ile ortada olan birisi. Yol yapmış, köprü yapmış, Marmaray’ı, Avrasya Tünelini yapmış. Hayallerimizin ötesinde. Bunları kimseyi kırmadan, dökmeden, incitmeden yapmış. Öbür tarafta Beylikdüzü Belediye Başkanı. Ne yapmış? İyi ürün kendi namını hemen salar. Yaşam Vadisi diye birşeyden bahsediyorlar. Onu da daha önceki belediye başkanı yaptı. O sadece cilasını yaptı. Başka ne yapmış? Ben İstanbul’un iki aday arasında mukayeseyi yapacağına inanıyorum. Bu seçimin bir siyaset çatışmasının merkezi olmamasını diliyorum. İstanbul konusunda Milletimiz karar verecek."

Sahur programına, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, STK temsilcileri ve Beykozlular katıldı.