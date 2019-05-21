POLİTİKA

Süleyman Soylu “İstanbul'da yeni bir dönem başlayacak"

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, tekrarlanan İstanbul seçimleriyle alakalı yaptığı açıklamada ''Biz sadece hak yerini bulsun istiyoruz.'' dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İBB iştiraki İSTGÜVEN A.Ş. çalışanları, özel güvenlikçiler ve aileleriyle iftar programında buluştu.  

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İftarın ardından davetlilere hitap eden Soylu, “İftar sofrasının etrafında, aynı çatı altında buluşmak, huzurunuza çıkmak nasip oldu, hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz, aynı zamanda mesai arkadaşıyız. İstanbulumuzun huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek gece-gündüz demeden gayret ediyoruz. Ailelerimizden, çocuklarımızdan, sevdiklerimizden ayrı kalmak zorunda kaldığımız çok zaman olduğunu iyi biliyoruz. Ancak, işini iyi yapmak da Allah'ın iyi kulu olmaktır. Sizler işinizi en iyi şekilde yapanlarsınız. Bu nedenle sizlerle birlikte olmak benim için onurdur" dedi.

“İstanbul'da yeni bir dönem başlayacak"

4,5 yıllık seçimsiz dönemde İstanbul'da gelişmeye odaklı yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Soylu, “İstanbul'da başka bir oyunu, senaryoyu milletin huzuruna getirmeye çalıştılar. Çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim, İBB seçimlerinden uygulanan böylesine kirli bir senaryo görmedim. Kimse kusura bakmasın, Amerika'yla mücadele edeceğiz, teröristlerle mücadele edeceğiz, Türkiye'nin hakkını hukukunu yemeye kalkışanlarla mücadele edeceğiz ama milletimizin oyunu muhafaza edemeyeceksek, hakkımızı koruyamayacaksak yazık bize. Yeniden sayımlarda 29 bin oy farkı 13 bine düşecek, biz de 'Olsun canım televizyonlardan, gazetelerden saldırıyorlar, sosyal medyadan algı operasyonu yürütüyorlar, mahalle baskısı oluşturuyorlar diye sesimiz çıkartmayalım, nasıl istiyorlarsa öyle yapalım' mı diyeceğiz. Bize eski Türkiye'yi hatırlattılar. Biz sadece hak yerini bulsun istiyoruz. İnşallah 23 Haziran'da Binali ağabeyimizin galip gelmesiyle İstanbul'da, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmeye odaklı yeni bir dönem başlayacak. Ancak sizin desteğinize, yardımınıza ihtiyacımız var. 23 Haziran seçimlerinin önemini eşinize, dostunuza, etrafınızdakilere lütfen anlatın. Binali Yıldırım; Bakanlık, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunmuş tecrübeli bir ağabeyimizdir. İstanbul'a Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı ve pek yatırımı kazandırmıştır. İnanıyorum ki, 23 Haziran'dan sonra sizlerin desteğiyle İBB Başkanı olarak çok daha büyük hizmetlere imza atacaktır" diye konuştu.

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