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Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya "Edebinle sus otur"

Gazeteci Fatih Altaylı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fatih Terim için kullandığı 'Delikanlı adam kaçmaz devam eder' sözlerini eleştirdi.

Fatih Altaylı, Emin Çağlar ve Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Fatih Terim için sarf ettiği ''Delikanlı adam kaçmaz devam eder, çete halinde saldırdılar'' sözlerini masaya yatırdı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Lig'i de kazanmasıyla ilgili konuşan Altaylı, "Mayıslar bizimdir zaten. Şampiyon olmamıza ihtimal vermiyordum, kimi zaman totem de vardı söylemlerimde. Galatasaray mı şampiyon oldu, Başakşehir mi kaybetti? Ligin bitimine haftalar kala, Galatasaray'a çok iyi çelmeler takılmışken 8 puan öndeyken şampiyonluğu vermek, Başakşehir'in ikramı oldu.'' dedi.

''Halk Ekmek'in parasıyla şampiyon olunca yetim hakkıyla şampiyon olmuş oluyorsunuz''

''Puan farkıyla öndeydi, çok bilmiş bir hocası vardı, arkasında Türkiye'deki bütün güçler maddi manevi neredeyse birleşmişti. O yüzden Başakşehir şampiyonluğu kaybetti.'' diyen deneyimli gazeteci, ''Böylece Galatasaray kazandı, çünkü Beşiktaş bazı hatalar yaptı. Fenerbahçe de düşmekten kurtulmaya oynadı, o yüzden Galatasaray, Başakşehir'in biçareliğinden, camia olamamasından, taşıma suyla değirmen döndürememesinden, Halk Ekmek'in parasıyla şampiyonluğun ahlaki açıdan belki kozmik adalet açısından layık görülmemesinden çünkü Halk Ekmek'in parasıyla şampiyon olunca yetim hakkıyla şampiyon olmuş oluyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

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