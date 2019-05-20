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Bahçeli klasik aracıyla Ankara sokaklarında...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarında, klasik aracıyla gezdi. MHP Lideri 1988 model 740 GL Volvo aracını kendisi kullandı. Bu defa Bahçeli’nin dinlediği şarkı oldukça özeldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ankara sokaklarında 1988 model 740 GL Volvo aracıyla gezdi. Bahçeli, aracıyla gezdiği sırada en çok sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un kendisi için yazdığı, "Bu bana yeter" şarkısını dinledi. MHP Genel Başkanının Volvo aracı ilk klasik arabalarından biri olarak biliniyor.

Klasik otomobil tutkusu ile bilinen Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti. Bahçeli'nin aracını hediye etmeden önce MHP Genel Merkezi otoparkından çıkıp, "Gönül nedir bilene gönül veresim gelir" şarkısı eşliğinde, başkent sokaklarında tur attığı görülmüştü.

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