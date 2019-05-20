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Antalya'da galericiyi plastik kelepçe takıp dövdüler

ANTALYA’da galericilik yapan kişi, bir yakınının alacağı otomobil pazarlığını bozduğu iddiasıyla satıcının adamları tarafından otomobile alınıp darp edildi. Galericinin ağzını yüzünü kanlar içinde gören yakınları ise karşı tarafa ait otomobile taş ve demir sopalarla zarar verdi.

ANTALYA'da galericilik yapan Mehmet Avcı, bir yakınının alacağı otomobile ilişkin pazarlığı bozduğu iddiasıyla bileğine plastik kelepçe takılıp dövüldü.

Avcı'nın yakınları ise saldırganların otomobiline taş ve sopalarla zarar verdi.

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