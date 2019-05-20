Banu Alkan, Burcu Esmersoy'u yerden yere vurdu!

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan Banu Alkan, bugün katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Banu Alkan, Dünya Güzellerim programında birlikte yer aldığı Bülent Ersoy ve Burcu Esmersoy hakkında sert açıklamalarda bulundu. Banu Alkan, Hindistan'da yaşadığı sağlık sorunlarından bahsederken bir dönem sorun yaşadığı Burcu Esmer hakkında da konuştu.

Banu Alkan, programda sunuculuk yapan Esmersoy'a 'Herkes haddini bilecek, bizim gibi isimlerle bir arada olsun, yıldızın orada parladı. Üstün olmak otorite olmak istiyordu. Bana üstünlük tasladı ve ben de ona 'Sen kimsin' dedim.