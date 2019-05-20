DÜNYA

Çin'de savaş uçağı yerleşim yerine düştü! Korkunç anlar böyle görüntülendi

Çin’de içinde 2 pilotun bulunduğu bir savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü. Kaza anı, bir otoyolun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay dün Çin'in Shandong eyâletinde bağlı Weihai şehrinde meydana geldi. Yerel medya Çin ordusuna ait savaş jetinin, bir yerleşim alanına düştüğünü, uçaktaki 2 pilotun kazadan hemen önce uçaktan kendilerini dışarı fırlattıklarını duyurdu.

Uçağın düştüğü bölgede kaza esnasında kimsenin bulunmuyor olması büyük bir facianın önüne geçti.

Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
"Turistik Doğu Ekspresi"nin ilk seferi için geri sayım
"Turistik Doğu Ekspresi"nin ilk seferi için geri sayım
YSK'dan İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili 200 sayfalık gerekçeli karar
YSK'dan İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili 200 sayfalık gerekçeli karar
Galatasaray'a para yağacak! Türk futbolunun rekorunu kırdı
Galatasaray'a para yağacak! Türk futbolunun rekorunu kırdı
Marcao'dan olay paylaşım: Korkaksın
Marcao'dan olay paylaşım: Korkaksın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik telefon
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik telefon
Kemal Kılıçdaroğlu ile Sezai Temelli'nin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te!
Kemal Kılıçdaroğlu ile Sezai Temelli'nin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih'te kuyumcu kuryelerine silahlı gasp
Fatih'te kuyumcu kuryelerine silahlı gasp
Yaşlı adamın 240 metrede korku dolu anları
Yaşlı adamın 240 metrede korku dolu anları
2019 fitre fiyatı ne kadar oldu 2019 Diyanet günlük fitre ücretleri
2019 fitre fiyatı ne kadar oldu 2019 Diyanet günlük fitre ücretleri
Cani koca dehşetinde kahreden detay
Cani koca dehşetinde kahreden detay
Taciz şüphelisini terlikle dövüp, polise teslim ettiler
Taciz şüphelisini terlikle dövüp, polise teslim ettiler
3600 ek gösterge yeni haber ne zaman çıkacak-2019?
3600 ek gösterge yeni haber ne zaman çıkacak-2019?
690 öğrencinin yer aldığı "Atatürk İmzası" büyük ilgi gördü
690 öğrencinin yer aldığı "Atatürk İmzası" büyük ilgi gördü
LGS ne zaman 2019 LGS'de kaç soru çıkacak sınav kaç dakika?
LGS ne zaman 2019 LGS'de kaç soru çıkacak sınav kaç dakika?