Mustafa Cengiz: "Kupayı bugün almak istedik ama olmadı"

Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da, Başkan Mustafa Cengiz, kurmaylarıyla birlikte Levent’te bulunan Galatasaraylılar Cemiyeti’ne geldi. Girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, sözlerine gazetecilere teşekkür ederek başladı. Basın emekçilerinin yaz kış demeden takımı takip ettiğini ve bu nedenle hepsine teşekkür ettiğini söyleyen Mustafa Cengiz, “Bizim sesimizi kitlelere ulaştırdınız. Ligde mücadele eden 17 rakibimize de saygılarımı iletiyorum. Onların da verdiği emeklere teşekkür ediyorum. Başakşehir’i de tebrik ediyorum. Kıran kırana bir maç oldu. İnşallah onlar da Şampiyonlar Ligi’nde en güzel şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandırırlar. Galatasaray Başkanı olarak takımımızın başarısının devamını diliyorum. Mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah 3. kupayı da alırız ve inşallah Şampiyonlar Ligi’nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşır ve dikeriz” ifadelerini kullandı.