Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı

DJ Khaled, Meek Mill, J Balvin, Lil Baby, Jeremih ile düet yaptığı You Stay şarkısının klibinde Nusret'e de rol verdi.

Meşhur tuzlama hareketini gerçekleştirdi: Baştan sonra klipte yer alan Nusret dünya çapında üne kavuştuğu haraketiyle yine ekrandaydı. Klipte et kesen Nusret, ardından meşhur tuzlama hareketini gerçekleştirdi.

Kestiği eti havada ağzıyla yakaladı: DJ Khaled, klipte Nusret'in kestiği eti havada ağzıyla yakaladı. Nusret, You Stay klibinin bu bölümlerini Instagram hesabından paylaştı.