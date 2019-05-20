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Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı

Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, dünyaca ünlü şarkıcı DJ Khaled'in klibinde oynadı. DJ Khaled, klipte Nusret'in kestiği eti havada ağzıyla yakaladı.

DJ Khaled, Meek Mill, J Balvin, Lil Baby, Jeremih ile düet yaptığı You Stay şarkısının klibinde Nusret'e de rol verdi.

Meşhur tuzlama hareketini gerçekleştirdi: Baştan sonra klipte yer alan Nusret dünya çapında üne kavuştuğu haraketiyle yine ekrandaydı. Klipte et kesen Nusret, ardından meşhur tuzlama hareketini gerçekleştirdi.

Kestiği eti havada ağzıyla yakaladı: DJ Khaled, klipte Nusret'in kestiği eti havada ağzıyla yakaladı. Nusret, You Stay klibinin bu bölümlerini Instagram hesabından paylaştı.

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