POLİTİKA

Süleyman Soylu "Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında Trabzonlularla bir araya geldi. Soylu burada yaptığı konuşmada "Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerini kopyalama talimatına ilişkin, "Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş." dedi.

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