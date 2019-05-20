Süleyman Soylu "Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerini kopyalama talimatına ilişkin, "Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş." dedi.