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Canevim 1. bölüm fragmanı

Canevim dizisi 1. bölümüyle 27 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı ATV'de olacak. Canevim'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Canevim 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Canevim'in ilk bölümünde neler olacak? Canevim 27 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı ATV'de...

Yapımcılığını Koliba Film - Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in başrollerini paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

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