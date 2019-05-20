MEDYA

Tek Yürek 15. bölüm fragmanı

Tek Yürek dizisi 15. yeni bölümüyle 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de olacak. Tek Yürek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tek Yürek 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tek Yürek'in yeni bölümünde neler olacak? Tek Yürek 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit 'Hercai', Yusuf 'Arabulucu', Oğuzhan 'Becerikli', Akif 'Çocuk kalpli', Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Anadolu Efes Euroleague ikincisi oldu
Anadolu Efes Euroleague ikincisi oldu
Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı
Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı
Fatih Terim: Alnımızın akıyla hak ettik
Fatih Terim: Alnımızın akıyla hak ettik
Galatasaray'ın kasasına giren para
Galatasaray'ın kasasına giren para
Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar
Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadın 63. bölüm fragmanı
Kadın 63. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. bölüm fragmanı
Hercai 11. bölüm fragmanı
Hercai 11. bölüm fragmanı
Leke 6. bölüm 2. fragmanı
Leke 6. bölüm 2. fragmanı
Halka 18. bölüm 2. fragmanı
Halka 18. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm fragmanı
Vuslat 19. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 19. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 70. bölüm 2. fragmanı final
Bizim Hikaye 70. bölüm 2. fragmanı final