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Gaziantep'te taciz şüphelisini terlikle dövüp polise teslim ettiler

GAZİANTEP'te, sokakta yürüyen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Salih S., çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldükten sonra polise teslim edildi.

GAZİANTEP Güvenevler Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birisini sarılarak öpmeye çalıştı.

Kızlar kaçarak kurtulurken, olayı fark eden çevredekiler, taciz şüphelisini yakalayıp, tekme tokat vurmaya başladı.

Bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak taciz şüphelisine tepki gösterdi.

Bu sırada öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı.

Taciz olayına tepki gösteren ve "Küçücük çocuk o, küçüçük çocuk. Allah belanı versin senin" diyen kadının terlikle defalarca vurduğu ve sigara içip rahat tavırları ile dikkat çeken Salih S., ihbarla mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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