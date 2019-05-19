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Sergen Yalçın Fenerbahçe galibiyetini sigara içerek kutlamış

Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe galibiyetini kutladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'de gösterdiği performansla ilk 5'i zorluyor.

Sergen Yalçın'ın başarılı performansıyla çıkış yakalayan Alanyaspor, ligin 29. haftasında Fenerbahçe'yi de yenmişti.

Bu maçın ardından çekilmiş bir videoda Sergen Hoca'nın keyifli anları kameralara yansıyor.

"Fenerbahçe küme hattında, biz ilk 5'e oynuyoruz"

Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği karşılaşma sonrası Sergen Yalçın'ın odasında çekilmiş görüntüler sosyal medyanın gündemine geldi.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda Sergen Yalçın, "Abi aramızda fark var. Adamlar (Fenerbahçe) kümede kalmaya çalışıyor, ben beşinciliğe oynuyorum" ifadelerini kullanıyor.

Yalçın'ın bu sözlerinin ardından sigara yaktığı da görülüyor.

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