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Abdulkadir Parmak, Trabzon sokaklarında davul çaldı

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Beşiktaş karşısındaki aldıkları 2-1'lik galibiyetten sonra Trabzon sokaklarında davul çaldı.

Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak'ın, Trabzon sokaklarında davul çaldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Karadeniz ekibinde forma giyen Albulkadir Parmak'ın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı video, taraftarların ilgisini çekti.

Bordo-mavili futbolcunun, "Kalkın bakayım" başlığıyla paylaştığı videoda, sahurda sokaklarda gezerek davul çalması yer alıyor.

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