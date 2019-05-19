Abdulkadir Parmak, Trabzon sokaklarında davul çaldı
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Beşiktaş karşısındaki aldıkları 2-1'lik galibiyetten sonra Trabzon sokaklarında davul çaldı.
Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak'ın, Trabzon sokaklarında davul çaldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Karadeniz ekibinde forma giyen Albulkadir Parmak'ın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı video, taraftarların ilgisini çekti.
Bordo-mavili futbolcunun, "Kalkın bakayım" başlığıyla paylaştığı videoda, sahurda sokaklarda gezerek davul çalması yer alıyor.