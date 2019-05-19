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Eurovision Şarkı Yarışması'nda Madonna ve İzlanda'dan "Filistin" protestosu

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayraklı protestolar damga vurdu. İzlanda'yı "Hatrið mun sigra" şarkısıyla temsil eden Hatari grubu, puanlar dağıtılırken Filistin bayraklarıyla ekranda göründü.

İsrail ve Eurovision, Tel Aviv'de düzenlenen yarışma öncesi de protestoların hedefi olmuştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çekmek isteyen aktivistler, Eurovision ile eş zamanlı alternatif bir etkinlik organize etti: Globalvision.

Globalvision ile hem izleyicilere hem de sanatçılara Tel Aviv'deki etkinliği boykot çağrısında bulunuldu.

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