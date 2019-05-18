Polisten HDP'li vekile tokat gibi cevap

Bazı cezevlerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi yapan mahkumlar var.

Diyarbakır'da açlık grevi yapanların yakınları HDP'li milletvekillerinin desteğiyle eylem yapıyor.

Koşuyolu Parkı'nda yasak olmasına rağmen eylem yapmaya çalışanlar polisle zaman zaman tartışma içerisine giriyor.

Remziye Tosun olay yerinde

O tartışmalardan biri bugün HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile bir polis memuru arasında yaşandı.

Polis bölgedekilerden alanı boşaltmalarını istedi. Araya giren Remziye Tosun, "Ben bu sokağı, bu şekilde boş bırakmam" dedi.

"Aç kalmayı kim tercih etti"

Polis, Tosun'a, "Aç kalmayı kim tercih etti? Ben polis olmayı tercih ettiysem bedeline katlanıyor muyum? O zaman herkes kendi tercihinin bedelini katlanmak zorunda. Devlet yemeğini, suyunu veriyor. Devlet kalorisine kadar hesaplıyor." dedi