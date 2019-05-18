18 Mayıs Türkiye Gündemi

Binali Yıldırım: Her şey güzel olacak hak yerini bulacak

Binali Yıldırım, "İstanbul'a yapacak çok işimiz var. Bu şehre, bu beldeye hizmet etmek bizim için bir ibadettir. Herşey daha güzel olacak mı? Daha güzel olacak. Hak yerini bulacak." dedi.

Süleyman Soylu: Burada esas mağdur olan Binali Beydir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iptal edilen seçimlerle ilgili konuşurken ''Bu şaibe ile İstanbul yürümezdi. Burada esas mağdur olan Binali Beydir" dedi.

Ziya Selçuk yeni eğitim sisteminin tüm ayrıntılarını açıkladı

Ziya Selçuk yeni sistemle 9. sınıflardaki ders sayısı 8'e, 10. ve 11. sınıflardaki ders sayısı 9'a, 12. sınıflardaki ders sayısı 7'ye düşecek.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı netincesinde PKK hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

Mustafa Varank'tan çarpıcı tespit: Her zamankinden çok daha...

Mustafa Varank, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul'un 3. Olağan Genel Kurulu toplantısında, 'Her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.' dedi.

Trump’tan garip çıkış: Kendinizi çok rahat sanmayın

ABD Başkanı Donald Trump, dün açıkladığı yeni göçmen düzenlemesinin ardından sosyal medya Twitter hesabından göçmenlere yönelik, “Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” dedi.