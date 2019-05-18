Bacada mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Malatya'da, bir evin bacasına düşerek mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın baca boşluğunda kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi.
Gelen ekipler tarafından kedi, mahsur kaldığı baca duvarının kırılmasıyla içinden çıkarıldı. Bacada kömür tozlarıyla siyaha bürünen kedi, itfaiye personeli tarafından yıkanarak temizlendi.