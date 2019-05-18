MEDYA

Kuzgun 15. bölüm fragmanı

Kuzgun dizisi 15. yeni bölümüyle 22 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı Star'da olacak. Kuzgun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzgun 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzgun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuzgun 22 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı Star'da...

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Barış Arduç’un ‘Kuzgun’, Burcu Biricik’in de ‘Dila’ karakterlerini canlandırdığı Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım
Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım
Kastamonu'da araç hareketliliği dolu yağışına ilginç önlemler
Kastamonu'da araç hareketliliği dolu yağışına ilginç önlemler
Ergin Ataman'dan Fenerbahçelilere çağrı
Ergin Ataman'dan Fenerbahçelilere çağrı
Bakan Mustafa Varank'tan çarpıcı tespit: Her zamankinden çok daha...
Bakan Mustafa Varank'tan çarpıcı tespit: Her zamankinden çok daha...
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbullu Gelin 86. bölüm önizleme
İstanbullu Gelin 86. bölüm önizleme
Bacada mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Bacada mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Bakan Ziya Selçuk "Yeni Ortaöğretim" Modelini açıkladı
Bakan Ziya Selçuk "Yeni Ortaöğretim" Modelini açıkladı
Korku dolu anlar! Vinç üst geçide böyle çarptı
Korku dolu anlar! Vinç üst geçide böyle çarptı
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
Kontrolden çıkan kamyonet ortalığı birbirine kattı
Kontrolden çıkan kamyonet ortalığı birbirine kattı
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?