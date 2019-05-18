POLİTİKA

Mustafa Varank "'Her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.'"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul'un 3. Olağan Genel Kurulu toplantısında, 'Her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.' dedi.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul'un 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, Bakan Varank, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar,  ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İTO Başkanı Şekip Avdaviç ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

"Savunma sanayi göz bebeğimizdir"

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında, savunma sanayisinin önemine vurgu yaparak, "Savunma sanayi, bir devlet politikası olarak üzerine titrediğimiz, stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Deyim yerindeyse, göz bebeğimizdir. Türkiye bugün kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, füze ve roket sistemlerini, muharebe gemisini üretecek seviyelere gelmiştir. Türk savunma sanayinin ürettiği üstün nitelikli ürünlerin, uluslararası fuar ve projelerde büyük ilgi görüyor olması bizleri gururlandırmaktadır. Dünyanın en büyük savunma sanayi firmalarının arasına, her geçen yıl daha fazla sayıda Türk firmasının giriyor olması bizleri yüreklendirmektedir. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirmek için gerekli olan altyapı büyük ölçüde kurulmuştur" dedi.

Bakanlık olarak tüm kaynaklarını yerli ve milli savunma, havacılık ve uzay sanayisi için seferber ettiklerini belirten Varank, "Kırıkkale'de kurduğumuz silah ihtisas organize sanayi bölgesinde yatırımcılara yer tahsisi aşamasına gelindi. Ankara'da Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürüttüğümüz uzay ve havacılık ihtisas organize sanayi bölgesinde altyapı çalışmaları hızla devam ediyor" diye konuştu. 

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