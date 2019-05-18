DÜNYA

Bilet isteyen kadını iterek otobüsten attı

Rusya’da otobüse çocuğu ile binen bir adam, çocuk için bilet kesmek isteyen kadın kondüktör ile tartıştı. Öfkeli adam, kadın kondüktörü kapısı açık olan otobüsten aşağı attı. Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti.

Olay, Rusya’nın Çerepovets şehrinde yerel saat ile 22:00’de bir yolcu otobüsünde meydana geldi. Otobüse çocuğu ile binen bir adam, kadın kondüktörün çocuk için bilet istemesi üzerine onunla tartıştı. Otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, tartışma sonucu sinirlenen adamın, kadın kondüktörü iterek otobüsten attığı; yere düşen kadının kaldırıma kafasını vurduğu görüldü. Olayı gören yolcuların saldırıya uğrayan kadına yardım ettiği, adamı ise sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Yerel medyaya konuşan kondüktör Svetlana Konovalova’nın, “Adam, kendisi için 26 Ruble ödedi. Çocuk için ücret istediğimde, cevap vermedi. Ardından, bana çocuğunun iki durak bedavaya gidebileceğini söyledi. Ben de bunun mümkün olmadığını ve ödemesi gerektiğini belirttim. Aniden sinirlenen adam beni iterek otobüsten attı. Düştüğümde kaldırıma kafamı vurdum” dedi.

ÇOCUĞUN 7 YAŞININ ALTINDA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Saldırgan adamın, polis tarafından gözaltına alındığı; ifadesinde çocuğunun 7 yaş altında olduğunu ve otobüste bedava yolculuk edebileceğini söylemesine rağmen, çocuğun 7 yaşının üzerinde olduğunun belirlendiği duyuruldu. Çerepovets Emniyet Müdürlüğü, “Görüntüler soruşturma kapsamında izleniyor. Kondüktör adli muayeneye gönderildi ve idari kovuşturma davası başlatıldı” şeklinde açıklama yaptı.

Rusya’da yasa gereği, 7 yaşın altındaki çocukların toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebildiği; ancak kondüktörün istemesi halinde ailelerin, çocuklarına ait kimlik kartlarını göstermesinin zorunlu olduğu belirtildi.

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