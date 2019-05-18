İzmir'in Ramazan davulcusu sahurda İzmir Marşı çaldı
İzmir'deki bir Razamazan davulcusu ve yanındakiler, vatandaşları sahura kaldırmak için İzmir Marşı çaldılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ramazan davulcuları, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden.
Oruç tutanları sahura kaldırmak için, gece yollara düşüp, davullarıyla vatandaşlarıyla uyandırıyorlar.
İzmir'deki bir Razamazan davulcusu ve yanındakiler, vatandaşları sahura kaldırmak için İzmir Marşı çaldılar.
O anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.