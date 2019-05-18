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Erzincan'da dev turna balığı şaşkına çevirdi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde oltaya 180 santim boyunda, 83 kiloluk dev Turna balığı takıldı. Erzincanlı balıkçıların Fırat Nehri'nde yakaladığı 83 kilogram ağırlığındaki balık cumartesi pazarında 40 TL’den satışa sunuldu. Dev balık ilgi odağı oldu.

Görenleri şaşkına çeviren dev Turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.  Yaklaşık 2 saat süren mücadele ile sudan çıkartılan balığı yakalayan Serdar Mercan (42), "Fırat Nehri'nde oltaya balık yapıştı. İki saat uğraştıktan sonra balığı sudan çıkartabildim. Balık 180 santim boyunda ve 83 kilogram ağırlığında. Şu an Erzincan rekoru bende.  Kendimi bildim bileli balıkçıyım. İlk kez böyle bu büyüklükle balık tuttum" dedi. Pazarda satışa sunulan dev Turna balığından görüntüler 
Vatandaşların ilgiyle balığa bakmaları gözlendi.

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