Karslıların ramazan eğlencesi: Cirit

Kışın kar üstünde yaptıkları cirit gösterileriyle özellikle Doğu Ekspresi ile kente gelenlerin beğenisini toplayan ciritciler, bahar mevsiminde de bu oyunu sergilemeyi sürdürüyor. Şu sıralar ise ramazan ayı dolayısıyla cirit oyununu iftar saatlerine göre ayarlayan vatandaşlar, öğleden sonra başladıkları cirit müsabakasına iftar saati yaklaşana kadar devam ediyor.

Ciridi şu sıralar Selim ilçesine bağlı Kekeç köyündeki yeşil çayırlarda oynayan cirit meraklıları, iftara kadar eğlenceli vakit geçiriyor. Çevre köy ve ilçelerden vatandaşlar da Kekeç köyüne gelerek, iftar saatine kadar cirit müsabakalarını izliyor.