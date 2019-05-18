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Ateşe atılan sprey boya kutusu Tayfun'u bu hale getirdi

ERZURUM'da arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan sprey boya kutusunun patlaması sonucu yüzü yanan 11 yaşındaki Tayfun Aydın, hastanede tedaviye alındı.

11 Mayıs günü Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde meydana gelen olayda Tayfun Aydın, kardeşiyle birlikte dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde, oyun oynamaya dışarı çıktı. Bu sırada çocuklar, etraftan topladıkları çalı çırpıyı yakıp, sprey boya kutusunu da ateşe attı. Boya kutusu bu sırada yere eğilen Tayfun’un yüzüne doğru patladı.

lay sonrası yüzünde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan Tayfun Aydın, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Tayfun Aydın, yaşananları şöyle anlattı:

Bilmiyordum attıklarını: "Bisiklet sürüyordum. Kardeşim ve arkadaşları oyun oynuyordu. Ben de yanlarına gittim. Yerden çubuk almak için eğildim. Ayağı kalkınca birden sprey boya patladı. Ben bilmiyordum onu oraya attıklarını. Ben de korktum aşağıya doğru kaçtım biraz.

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