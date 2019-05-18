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Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti, uluslararası sularda Yunan hücumbotu tarafından taciz edildi.

Anadolu Ajansı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti uluslararası sularda Yunan hücum botutarafından taciz edildi. Yapılan ikazların ardından bölgeden ayrılmak zorunda kalan Yunan hücum botunun uluslararası kurallara aykırı hareketi ve seyir emniyetini tehlikeye soktuğu anlar kameralar tarafından da görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevli TCG Burgazada korveti, Ege Denizi'nin güneyinde uluslararası sularda tatbikatla ilgili görevini icra sırasında Yunanistan'a ait Kristalidis hücumbotu tarafından taciz edildi.

TCG Burgazada korvetine 200 metre mesafeden iskele (sol) tarafından yaklaşan Yunan hücum botu, daha sonra TCG Burgazada korvetinin ilerleme istikametinde çok yakın mesafede manevra yaparak, seyir emniyetini tehlikeye düşürdü.

Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldıGemi personelinin soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde istenmeyen sonuçların engellendiği olayda, Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yunan hücum botunun Türk korvetini tacize yönelik bu manevrasının, Uluslararası Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü'ne de aykırılık teşkil ettiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, "mavi vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasındaki kararlılığına yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturan Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

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